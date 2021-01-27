В Испании произошло сразу несколько землетрясений

В Испании сейсмологи сообщили о серии землетрясений магнитудой 4 и выше. Информации о значительном ущербе или пострадавших не поступало.

Самые мощные подземные толчки были зафиксированы поздно вечером 26 января в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3). По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, один из эпицентров находился в 11 км от города Гранада.

«Несколько землетрясений потрясли Гранаду снова сегодня ночью... Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Будем верить, что скоро все вернется в норму», – написал в твиттере премьер страны Педро Санчес.

Стоит отметить, что в последнее время в Андалусии наблюдается усиленная сейсмическая активность, с декабря зафиксировано более 150 небольших землетрясений. О пострадавших или существенных разрушениях пока не сообщалось.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 27.01.21

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