В Словакии женщина удерживала грабителя сексом до приезда полиции

В Словакии полицейским удалось задержать грабителя, потому что он занялся сексом на месте преступления. Об этом сообщает TV Joj.

Инцидент произошел районе Петржалка Братиславы. 24-летний мужчина зашел на заправочную станцию на Паннониан-роуд и стал угрожать, требуя отдать ему деньги из кассы. Грабитель также избил сотрудника АЗС.

Нескольким людям удалось сбежать и вызвать полицию. Прибывшие на место преступления стражи порядка обнаружили в подсобке мужчину и женщину, которые занимались сексом. Оказалось, что мужчина и был грабителем. При этом женщина сказала полицейским: «Заберите его, я больше не могу этого терпеть».

Преступника задержали. В настоящее время выясняется, была ли женщина соучастницей нападения, или оказалась на месте случайно.

Братислава, Зоя Осколкова

Братислава. Другие новости 29.01.21

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