Конгресс США рассмотрит пакет санкций против России из-за Навального

Проект предусматривает санкции против лиц, причастных к возможному отравлению и тюремному заключению Навального. Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Западу не нужны поводы, чтобы ввести очередные ограничения

Группа сенаторов внесла в конгресс США законопроект о антироссийских санкциях из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Документ опубликован на сайте сенатора-республиканца Марка Рубио. Его соавторами выступили демократы Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин, а также республиканец Митт Ромни.

«Сенаторы повторно внесли законопроект, который предусматривает введение целенаправленных санкций против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, в том числе к отравлению и тюремному заключению оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального», – говорится в сообщении.

В законопроекте, который был разработан в сентябре 2020 года, не названы имена и должности лиц, которые могут попасть под ограничения. Среди возможных санкций в документе указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз.

Правительство Германии в свою очередь допускает введение новых санкций против России после оглашения приговора Навальному. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров Штеффен Зайберт на брифинге в среду, 3 февраля.

Как писал «Новый День», 2 февраля Симановский районный суд Москвы удовлетворил иск столичного управления ФСИН, заменив Навальному условное наказание по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии общего режима. Суд при этом зачел отбытый оппозиционером домашний арест за время следствия. Таким образом, наказание составит два года и восемь месяцев заключения.

США, Германия, Франция и Великобритания осудили решение суда по делу Навального и призвали его немедленно освободить. По мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, приговор Навальному «далек от стандартов правового государства».

МИД РФ со своей стороны попросил страны Запада не вмешиваться в дела России. «Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства, всем рекомендуем заняться собственными проблемами», – заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Вашингтон, Иван Гридин

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