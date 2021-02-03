«Новые санкции против России не исключены»: Германия отреагировала на приговор Навальному

Правительство Германии допускает введение новых санкций против России после оглашения приговора оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров Штеффен Зайберт на брифинге в среду.

«Мы в октябре прошлого года в рамках уже приняли санкции против России из-за отравления Навального. После этого приговора в рамках ЕС также будут вестись консультации, новые санкции не исключены», – цитирует Зайберта РИА «Новости». При этом он не уточнил, когда могут начаться консультации и кого могут коснуться ограничительные меры.

В то же время в немецком правительстве заявили, что его позиция по «Северному потоку – 2» остается неизменной – вопрос санкций никак не связан с проектом строительства газопровода.

Накануне Симановский районный суд Москвы удовлетворил иск столичного управления ФСИН, заменив Навальному условное наказание по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии общего режима. Суд при этом зачел отбытый оппозиционером домашний арест за время следствия. Таким образом, наказание составит два года и восемь месяцев заключения.

США, Германия, Франция и Великобритания осудили решение суда по делу Навального и призвали его немедленно освободить. По мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, приговор Навальному «далек от стандартов правового государства».

МИД РФ со своей стороны попросил страны Запада не вмешиваться в дела России. «Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства, всем рекомендуем заняться собственными проблемами», – заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Берлин, Наталья Петрова

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