В Великобритании 200 ученых подозревают в помощи Китаю в создании супероружия

В Великобритании начато расследование о передаче Китаю данных о секретных военных технологиях. Фигурантами дела стали около 200 ученых. Об этом пишет The Times со ссылкой на источник.

Речь идет о нарушении законов, касающихся защиты интеллектуальной собственности. По версии следствия, ученые могли передать китайской стороне данные о ведущих исследованиях, например, технические сведения о самолетах, кибероружии и строении ракет.

«В ближайшее время мы можем увидеть в судах десятки ученых... Если хотя бы 10% [дел] приведут к судебному преследованию, около 20 ученых отправятся в тюрьму за помощь китайцам в создании супероружия», – сказал собеседник газеты.

Он уточнил, что многие из находящихся под следствием исследователей неумышленно нарушили закон в результате заключения сделок с китайскими компаниями. В ближайшее время британские власти направят уведомления подозреваемым, которые работают в более чем десятке университетов страны.

Лондон, Зоя Осколкова

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