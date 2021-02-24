В Китае муж выплатит бывшей жене компенсацию за работу по дому

Суд в Китае постановил, что помимо алиментов жена при разводе получит компенсацию за работу по дому, которую она выполнила за пять лет брака. Об этом сообщает ВВС.

Житель Пекина подал на развод в 2020 году. Супруга потребовала оплаты ее труда по содержанию в порядке дома и уходу за ребенком. Суд обязал мужчину выплачивать бывшей жене 2 тысячи юаней в месяц, а также заплатить единовременно 50 тысяч юаней (около 600 тысяч рублей).

Отмечается, что такое решение стало возможным благодаря новому гражданскому кодексу, который вступил в силу в этом году. Ранее разводящиеся супруги могли просить о компенсации только в том случае, если был подписан брачный контракт.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 24.02.21

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