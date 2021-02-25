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Четверг, 25 февраля 2021, 09:36 мск

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В Китае объявили о полной победе над нищетой

Фото: ChinaDaily

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил об искоренении крайней нищеты в Китае. Такое заявление прозвучало на итоговом собрании по подведению итогов борьбы с бедностью, передает «Синьхуа».

В течение последних восьми лет Китай вел широкомасштабную народную войну с бедностью, отметил Цзиньпин. В результате, по его словам, из состояния нищеты и бедности были выведены 98,99 млн сельских жителей и 128 тыс. деревень.

Благодаря таким достижениям Китай создал еще одно «чудо», которое «войдет в историю», сказал председатель КНР, передает cgtn.com.

Как отметил Цзиньпин, с 2012 года «благодаря усилиям Коммунистической партии Китая» ежегодно в среднем более 10 млн человек избавлялись от бедности.

Лидер КНР впервые озвучил концепцию борьбы с бедностью в ноябре 2013 года.

Пекин, Наталья Петрова

Пекин. Другие новости 25.02.21

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Метки / Китай

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