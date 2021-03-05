Китай повышает возраст выхода на пенсию своих граждан

Власти Китая заявили о повышении пенсионного возраста в рамках реализации 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

«Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с обеспечением основного пенсионного страхования по старости до 95% населения», – сказал Кэцян в докладе о работе правительства на сессии Всекитайского собрания народных представителей.

В настоящее время в Китае мужчины выходят на пенсию при достижении 60-летнего возраста, женщины – 55 летнего. По последним данным, средняя продолжительность жизни китайцев превышает 77 лет.

Премьер добавил, что правительство продолжает работать над совершенствованием системы социального обеспечения, а также достижением адекватного уровня рождаемости, передает «Интерфакс». Согласно прогнозам, к 2035 году на каждого второго налогоплательщика в Китае будет приходиться один пенсионер, а к 2050 году 35% населения КНР будут пенсионерами.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 05.03.21

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