Глава Генштаба Армении покинул свой пост

Глава генштаба Армении Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности, сообщает пресс-служба правительства страны. Президент страны Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде. В итоге с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян «освобождается от занимаемой должности силой закона», сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Напомним, что новая волна протестов в стране поднялась после подписания в ноябре прошлого года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет премьер-министра страны Никола Пашиняна в «капитуляции» и требует его отставки.

Новый виток напряженности в стране начался 25 февраля, когда ВС Армении выступили с требованием отставки Пашиняна. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на митинги, а Гаспаряна – уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении.

Как писал «Новый День», 1 марта участники акции противников Пашиняна ворвались в правительственное здание в центре Еревана. Они провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников министерств не участвовать в сегодняшнем митинге, организованном главой правительства. Акция продолжалась несколько минут. Протестующие скандировали лозунги с требованием отставки Пашиняна, после чего покинули здание.

В тот же день Пашинян выступил перед своими сторонниками на митинге в Ереване. Он назвал требование Генштаба ВС о своей отставке результатом влияния со стороны бывших властей.

Ереван, Иван Гридин

Ереван. Другие новости 10.03.21

Осталось подождать 80 лет: ученые обещают полугодовое лето и два месяца зимы в России. / Предприятие «Росатома» разработало ракету-ловушку для дронов. / В КГБ Белоруссии рассказали о сценариях протестов в марте. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»