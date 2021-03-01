«Неправильно доложили»: Пашинян оправдался за ложь об «Искандерах»

Пресс-секретарь Никола Пашиняна Мане Геворгян признала, что слова премьер-министра Армении о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер», которые спровоцировали усугубление политического кризиса в стране, были ошибочны. По ее словам, Пашиняна неправильно информировали относительно «Искандеров».

Как сообщила Геворгян, премьер Армении и президент России Владимир Путин в ходе их недавнего телефонного разговора в числе прочих вопросов обсудили заявление Пашиняна о качестве ракетной системы «Искандер».

«В результате сравнения имеющихся фактов и сведений, премьер-министр Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено», – сказала пресс-секретарь Пашиняна (цитата по armenpress.am).

Геворгян также добавила, что слова премьера о российском оружии «не имеют никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества».

«Не вызывает сомнения также и то обстоятельство, что российское оружие – одно из лучших в мире», – подчеркнула пресс-секретарь, отметив, что Ереван продолжает тесное сотрудничество с Москвой в сферах военной промышленности и высоких технологий.

На прошлой неделе Пашинян заявил, что ракеты «Искандеров», ранее закупленных у России, в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе «не взорвались или взорвались лишь на 10%». Первый заместитель начальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян посмеялся над словами премьера и назвал их «несерьезными». В Минобороны России выразили недоумение, подчеркнув, что комплексы не использовались в Карабахе.

Позже по предложению премьер-министра страны президент Армении Армен Саркисян отправил Хачатряна в отставку. С этим решение не согласил Генштаб Армении. 25 февраля главный штаб ВС Армении потребовал отставки правительства и премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявив, что политическое руководство привело страну на грань гибели. Премьер Армении назвал действия военных попыткой государственного переворота и потребовал увольнения начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Однако президент страны в субботу не подписал соответствующе ходатайство и отправил в аппарат премьера заявление с возражениями. В понедельник, 1 марта, глава правительства повторно отправил президенту требование от увольнении Гаспаряна. В этот же день Пашинян провел заседание Совета безопасности Армении, по итогам которого Совбез призвал президента Армении удовлетворить ходатайство премьера об освобождении от должности начальника Генштаба ВС.

В Ереване сегодня продолжились акции протеста противников Пашиняна. Протестующие ворвались в правительственное здание в центре Еревана. Они провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников министерств не участвовать в сегодняшнем митинге, организованном главой правительства. Акция продолжалась несколько минут. Протестующие скандировали лозунги с требованием отставки Пашиняна, после чего покинули здание.

Ереван, Наталья Петрова

Ереван. Другие новости 01.03.21

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