На Пекин обрушилась сильнейшая песчаная буря

Сильнейшая за последние годы песчаная буря обрушилась на Пекин. Атмосфера над городом окрасилась в оранжевый цвет а видимость не превышает 1 километра. Из-за разгула стихии Пекин встал в многокилометровые пробки. Отменено более 420 авиарейсов. Уровень загрязнения воздуха в 160 раз превышает максимально допустимую норму.

В связи с этим власти объявили «жёлтый» уровень опасности. Они рекомендуют не покидать дома без крайней необходимости. Данных о пострадавших пока не поступало. Буря, по словам экспертов, продлится до утра вторника.

Как писал «Новый День», песчаная буря стала причиной бедствия в соседней Монголии. Жертвами стихии стали по меньшей мере шесть человек, еще более 80 считаются пропавшими без вести. В некоторых западных районах Монголии песчаная буря стала причиной массовых отключений электричества.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 15.03.21

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