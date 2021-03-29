В США признали высокую эффективность российских систем РЭБ

Согласно заявлениям аналитиков США, Россия и Китай сильно преуспели в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает RT «Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в этой сфере», – подчеркнул директор по вопросам оборонного потенциала и управления в Счетной палате США Джозеф Киршбаум.

Отмечено, что российские силы РЭБ неоднократно подтверждали свою эффективность. Это касается не только систем РЭБ, используемых в Вооруженных силах России, но и электромагнитного оружия, которое сейчас проходит испытания.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.03.21

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