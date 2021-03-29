российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 марта 2021, 14:26 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США признали высокую эффективность российских систем РЭБ

Фото: «Росэлектроника»

Согласно заявлениям аналитиков США, Россия и Китай сильно преуспели в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает RT «Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в этой сфере», – подчеркнул директор по вопросам оборонного потенциала и управления в Счетной палате США Джозеф Киршбаум.

Отмечено, что российские силы РЭБ неоднократно подтверждали свою эффективность. Это касается не только систем РЭБ, используемых в Вооруженных силах России, но и электромагнитного оружия, которое сейчас проходит испытания.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.03.21

«Синоним неудачи»: косовские политики не разделили восторга «властей» по поводу прибытия вакцины от коронавируса. / США снова «разжигают» конфликт на почве событий 1995 года в Сребренице. / ВОЗ озвучила выводы о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Спецслужбы США потратили почти 30 млн долларов на борьбу с российским «вмешательством»

США снова «разжигают» конфликт на почве событий 1995 года в Сребренице

«Глубинное государство» США упустило выборы Трампа: Пригожин об авторах «российского вмешательства»

Китай вложит в экономику Ирана $400 млрд в обмен на нефть

Госдеп предупредил ФРГ о санкциях против «Северного потока – 2»

«Европа ропщет не потому, что любит Россию или Путина»: эксперт назвал главный просчет политики Москвы в отношении США

В США жертвами торнадо стали пять человек

«На защите общих ценностей»: США продолжают вооружать Албанию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Технологии, США,