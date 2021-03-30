Боррель ответил Лаврову об уничтожении ЕС отношений с Россией

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не согласился со словами министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Евросоюз уничтожил отношения с Москвой. «Как верховный представитель ЕС, я могу лишь сожалеть об этом шаге и выразить свое явное несогласие с этим необоснованным утверждением», – написал он в своем блоге.

Он указал, что Россия пошла на сближение с Китаем, напомнив, что недавно Лавров посетил КНР с официальным визитом и встретился с главой МИДа Поднебесной Ван И. Оба министра заявили о планах укрепить техническую независимость от Запада, а также призвали не вмешиваться в их суверенные дела, добавил Боррель.

«Москва и Пекин используют очень похожий язык, говоря о Западе или США. Однако мы должны внимательно проанализировать, что ими движет. Например, экономически две страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге, и Китай явно имеет преимущество», – считает глава европейской дипломатии.

По мнению Борреля, китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают «вмешательством» в свои внутренние дела.

Неделей ранее Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И заявил, что у России «с Евросоюзом как с организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя».

По словам министра, Москва готова к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС, если Брюссель сочтет нужным устранить «аномалию» в двусторонних отношениях. Он подчеркнул, что диалог следует строить на основе равноправия и поиска баланса интересов. «Ну, а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче», – отметил глава российского МИДа.

Кроме того, Лавров указал, что Москва и Пекин отказываются от «геополитических игр», а также не прибегают к односторонним нелегитимным санкциям, которые все чаще используют страны Запада.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.03.21

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