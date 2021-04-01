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Четверг, 1 апреля 2021, 17:20 мск

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Британская королева пошутила о перехвате российских истребителей

Фото: Reuters

Елизавета II впервые в этом году посетила публичное мероприятие. Королева пошутила про преследование русских самолетов британскими истребителями в небе.

Елизавета II приехала на церемонию к мемориалу летчиков британского Содружества, погибших в ходе Второй мировой войны, в честь 100-летия Военно-воздушных сил Австралии, пишет Mirror.

Королева спросила офицера ВВС, приходится ли летчикам «гоняться за русскими» на истребителях Typhoon. «Так точно, мадам, это для нас это очень весело», – ответил командир эскадрильи Мэтье Сандер.

Стоит отметить, что ВВС Великобритании регулярно поднимают истребители Typhoon для сопровождения полетов военной авиации России. В свою очередь Минобороны РФ настаивает, что боевые самолеты выполняют задания строго в соответствии с международными положениями.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 01.04.21

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