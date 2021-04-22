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Четверг, 22 апреля 2021, 12:12 мск

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У берегов Китая лодка рыбаков столкнулась с контейнеровозом

У восточного побережья КНР произошло столкновение двух судов. В результате пять человек пропали. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в уезде Сяншань провинции Чжэцзян. В акватории Восточно-Китайского моря рыболовецкое судно столкнулось с контейнеровозом. Из-за полученных повреждений шхуна, на борту которой находилось шесть человек, затонула.

В настоящее пять человек числятся пропавшими без вести. В районе крушения продолжается поисково-спасательная операция.

Кроме того, проводится расследование причин произошедшего.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 22.04.21

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Метки / Китай

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