У берегов Китая лодка рыбаков столкнулась с контейнеровозом

У восточного побережья КНР произошло столкновение двух судов. В результате пять человек пропали. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел в уезде Сяншань провинции Чжэцзян. В акватории Восточно-Китайского моря рыболовецкое судно столкнулось с контейнеровозом. Из-за полученных повреждений шхуна, на борту которой находилось шесть человек, затонула.
В настоящее пять человек числятся пропавшими без вести. В районе крушения продолжается поисково-спасательная операция.
Кроме того, проводится расследование причин произошедшего.
Пекин, Зоя Осколкова
Пекин. Другие новости 22.04.21
Большинство чехов воспринимает Россию как угрозу. / Давление Запада не помогло: Греция отказалась признать Косово. / Посол США покинул Россию. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube