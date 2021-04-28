В Китае мужчина с ножом устроил резню в детском саду

В КНР вооруженный ножом мужчина напал на детский сад. В результате ранения получили 18 человек, в том числе 16 детей. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в городе Бэйлю, в Гуанси-Чжуанском автономном районе. После полудня неизвестный перелез через забор и напал на детей. Вступившиеся за малышей воспитатели также пострадали.

По предварительным данным, 16 детей и двое взрослых получили колото-резаные раны. Все они госпитализированы, два ребенка находятся в тяжелом состоянии.

Полицейские задержали подозреваемого в нападении. Мотивы злоумышленника выясняются.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 28.04.21

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