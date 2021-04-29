Напавший на детский сад в Китае мужчина психически болен

Мужчина, который напал с ножом на детский сад в китайском городе Бэйлю, может быть психически больным. Об этом сообщают местные СМИ.

Накануне 25-летний мужчина ворвался в здание детского сада и нанес рубленые раны детям и воспитателям. В результате пострадали 16 детей и два воспитателя.

Позже стало известно, что от полученных ранений два малыша скончались.

Полиции удалось задержать нападавшего. Отмечается, что у него, вероятно, были проблемы с психикой. Проводится расследование. О мотивах злоумышленника не сообщается.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 29.04.21

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