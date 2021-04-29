Китай вывел на орбиту модуль собственной космической станции

Ракета-носитель «Чанчжэн-5В» доставила на орбиту основной модуль китайской космической станции. Это запуск стал первым в серии, целью которой станет сборка станции «Тяньхэ» для длительной работы в космосе.

«Модуль вышел на заданную орбиту, панели солнечных батарей успешно раскрылись и работали в штатном режиме, запуск прошел успешно», – сообщило Центральное телевидение Китая.

Планируется, что станция в течение 10-15 лет будет находиться на низкой околоземной орбите (340-450 км), пояснили в Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий. С основным модулем смогут стыковаться до трех кораблей одновременно, а два из них могут оставаться пристыкованными на длительное время.

К 2022 году строительство планируется завершить, добавив к основной части два лабораторных модуля. Финальный вес станции составит около 100 тонн. В ней одновременно смогут находиться три астронавта.

«Мы стремимся превратить «Тяньхэ» в космическую лабораторию государственного уровня, поддерживающую длительное пребывание астронавтов и крупномасштабные научные, технологические и прикладные эксперименты», – сказал Бай Линьхоу, заместитель главного конструктора станции в Китайской академии космических технологий.

Напомним, «Роскосмос» тоже готовит проект национальной космической станции, которую планируется вывести на орбиту в 2030 году. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что 80% оборудования на российском сегменте МКС уже выработало ресурс.

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 29.04.21

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