Ради досрочных выборов: парламент Армении не избрал Пашиняна премьером

Парламент Армении на специальном заседании в понедельник, 3 мая, не избрал исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Тем самым, депутаты запустили процедуру роспуска Нацсобрания с целью проведения досрочных парламентских выборов.

75 депутатов правящей фракции воздержались от голосования, один проголосовал за, трое – против, сообщает «Sputnik Армения».

Второе голосование в парламенте Армении состоится 10 мая. Если депутаты вновь не изберут премьера, то парламент будет распущен.

После роспуска парламента президент официально назначит дату голосования на внеочередных парламентских выборах. Досрочные выборы намечены на 20 июня.

Напомним, 25 апреля Пашинян подал в отставку с поста премьера страны для проведения внеочередных парламентских выборов.

Ранее между властью Армении и парламентской оппозицией была достигнута договоренность о проведении досрочных выборов. Отставке Пашиняна предшествовал обострившийся в Армении в феврале политический кризис после конфликта премьер-министра с руководством Генштаба вооруженных сил страны.

Согласно конституции Армении, проведение внеочередных выборов в парламент страны возможно лишь в случае, если премьер подает в отставку, а парламент дважды не избирает нового. Нового премьера назначает парламентское большинство.

Ереван, Наталья Петрова

Ереван. Другие новости 03.05.21

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