Миллионер купил футбольный клуб и заставил своего тучного сына играть в нем

В Китае миллионер Хэ Шихуа приобрел футбольный клуб Цзыбо Куджу» и заставил тренера взять в команду сына, страдающего от лишнего веса сына. Об этом сообщает NewsLine.

Отпрыск миллионера весит 126 кг и действительно находится не в лучшей физической форме. Однако отец не видит в этом проблемы. Владелец клуба настаивает, что сын должен проводить на поле 90 минут и выполнять все стандарты, включая исполнение пенальти.

Более того, в матче против «Сычуань Цзюню», который состоялся в конце апреля, Хэ Шихуа сам вышел на поле в качестве замены после первого тайма.

По итогам пяти матчей «Цзыбо Куджу» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата, в его активе лишь одно очко. Команда забила два мяча и пропустила 10 голов в свои ворота.

Пекин, Зоя Осколкова

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