В Китае завибрировал и накренился 350-метровый небоскреб

В китайском Шэньчжэне 73-этажный небоскреб завибрировал и накренился. Людей пришлось спешно эвакуировать. Обследование не выявило трещин и недостатков в конструкции.

Высотка SEG Plaza, где располагаются торговые точки и офисы, внезапно зашаталась днем, когда внутри было много людей. Всех покупателей и сотрудников эвакуировали. Люди в панике разбегались от накренившегося здания, передает BBC News.

Никаких подземных толчков, которые бы предшествовали инциденту, не зафиксировано. Эксперты, обследовавшие здание, не выявили повреждений в его основании, трещин на внешних стенах также не обнаружено.

В настоящее время проводится расследование. Устанавливаются причины произошедшего.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 19.05.21

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