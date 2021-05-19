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Среда, 19 мая 2021, 11:23 мск

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В Китае завибрировал и накренился 350-метровый небоскреб

Фото: Reuters

В китайском Шэньчжэне 73-этажный небоскреб завибрировал и накренился. Людей пришлось спешно эвакуировать. Обследование не выявило трещин и недостатков в конструкции.

Высотка SEG Plaza, где располагаются торговые точки и офисы, внезапно зашаталась днем, когда внутри было много людей. Всех покупателей и сотрудников эвакуировали. Люди в панике разбегались от накренившегося здания, передает BBC News.

Никаких подземных толчков, которые бы предшествовали инциденту, не зафиксировано. Эксперты, обследовавшие здание, не выявили повреждений в его основании, трещин на внешних стенах также не обнаружено.

В настоящее время проводится расследование. Устанавливаются причины произошедшего.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 19.05.21

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Метки / Китай

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