Очередная катастрофа истребителя МиГ-21 в Индии: пилот не выжил

Самолет ВВС Индии МиГ-21 («Бизон») потерпел крушение в индийском штате Пенджаб, пилот погиб. Об этом сообщает ВВС страны в своем твиттере.

«Прошлой ночью произошла авиакатастрофа с самолетом «Бизон» в западном секторе. Пилот командир эскадрильи Абхинав Чоудхари получил смертельные травмы. ВВС Индии соболезнования в связи с трагической утратой и твердо поддерживает семью погибшего», – говорится в сообщении.

Начато расследование причин авиакатастрофы.

По данным СМИ, истребитель проводил учебный полет.

Напомним, 31 марта истребитель-бомбардировщик МиГ-27 ВВС Индии разбился недалеко от города Джодхпур в штате Раджастхан на северо-западе страны. Пилот успешно катапультировался.

В начале марта в штате Раджастхан в ходе планового учебного полета потерпел катастрофу истребитель МиГ-21 ВВС страны. Пилот погиб.

Нью-Дели, Наталья Петрова

Нью-Дели. Другие новости 21.05.21

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