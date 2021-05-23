В горах Китая 21 человек погиб во время ультрамарафона (ФОТО)

В северо-западной китайской провинции Ганьсу 21 человек погиб во время ультрамарафона на 100 километров, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на спасательный штаб. Трагедия произошла накануне в горах недалеко от города Байинь.

Часть марафонской дистанции участники должны были преодолеть в высокогорном районе. Во второй половине дня погода резко ухудшилась: задул ураганный ветер, начался град с ледяным дождем. Бегуны сообщили, что чувствуют физический дискомфорт и снижение температуры тела. После того, как пропали несколько участников марафона, организаторы отменили соревнования и вызвали спасателей.

Всего в марафоне участвовали 172 человека. Спасатели эвакуировали 151 участника, из них восемь получили легкие травмы и были госпитализированы.

Всего в поисково-спасательной операции были задействованы более 1200 спасателей.

Мэр города Байинь Чжан Сючэнь заявил, что власти создали специальную группу для расследования трагического инцидента.

Пекин, Наталья Петрова

Пекин. Другие новости 22.05.21

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