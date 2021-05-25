В США россиянина приговорили к тюрьме за продажу персональных данных

В США гражданин России Кирилл Фирсов был приговорен к 30 месяцам лишения свободы. Его обвиняли в продаже персональных данных. Об этом сообщает Минюст США.

Следствие установило, что Фирсов был администратором сайта, на котором продавалась информация со взломанных аккаунтов. Онлайн-платформа начала свою деятельность в октябре 2013 года, а к 2020 году на ней размещалось около 3 тысяч активных магазинов с оборотом 17 млн долларов.

Обвиняемый утверждал, что в основном торговал данными с российских аккаунтов, однако было доказано, что часть информации была украдена в США. В частности, речь идет об учетных записях геймеров, а также именах, адресах проживания, номерах телефонов и социального страхования.

Фирсов был арестован 7 марта 2020 года в аэропорту Нью-Йорка, куда он прилетел из Москвы. Киберпреступника задержали сотрудники ФБР.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 25.05.21

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