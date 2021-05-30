В США семь человек погибли при крушении самолета

В США небольшой самолет потерпел крушение. По последним данным, погибли семь человек.

Авиакатастрофа произошла в штате Теннесси, говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации округа Резерфорд. Самолет Cessna C501 летел в штат Флорида и по пути упал в озеро.

На борту находились семь человек. Все они признаны погибшими. Для выяснения причин аварии проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 30.05.21

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