В США семь человек погибли при крушении самолета

В США небольшой самолет потерпел крушение. По последним данным, погибли семь человек.
Авиакатастрофа произошла в штате Теннесси, говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации округа Резерфорд. Самолет Cessna C501 летел в штат Флорида и по пути упал в озеро.
На борту находились семь человек. Все они признаны погибшими. Для выяснения причин аварии проводится расследование.
Вашингтон, Зоя Осколкова
Вашингтон. Другие новости 30.05.21
Глава Европарламента призывает ужесточить антироссийские санкции. / Украина будет требовать от Москвы выплаты репараций. / Во Вьетнаме выявили гибридный штамм коронавируса. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube