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Воскресенье, 30 мая 2021, 12:46 мск

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В США семь человек погибли при крушении самолета

В США небольшой самолет потерпел крушение. По последним данным, погибли семь человек.

Авиакатастрофа произошла в штате Теннесси, говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации округа Резерфорд. Самолет Cessna C501 летел в штат Флорида и по пути упал в озеро.

На борту находились семь человек. Все они признаны погибшими. Для выяснения причин аварии проводится расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 30.05.21

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Метки / Авиакатастрофы

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