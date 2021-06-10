В Мьянме 12 человек погибли в катастрофе с военным самолетом

В Мьянме потерпел крушение военный самолет. По последним данным, 12 человек погибли. Об этом сообщает телевизионная станция Myawaddy.

Воздушное судно направлялось из столицы Нейпьидо в город Пин Оо Лвин. При заходе на посадку самолет рухнул в 300 метрах от сталелитейного завода.

На борту находились шесть военнослужащих и несколько монахов, которые летели на церемонию в буддийском монастыре, сообщает Reuters. Двое выживших – пилот и пассажир – были доставлены в военный госпиталь. Сообщений о жертвах среди людей на земле не поступало.

В настоящее время проводится расследование, выясняются причины авиакатастрофы. Мьянма уже давно имеет плохие показатели безопасности полетов.

Нейпьидо, Зоя Осколкова

Нейпьидо. Другие новости 10.06.21

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