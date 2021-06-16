На китайской АЭС «Тайшань» зафиксировали повышение уровня радиации

Власти Китая признали повышение уровня радиации на атомной электростанции «Тайшань». Причиной стало повреждение топливных стержней. Об этом заявили в Министерстве охраны окружающей среды КНР.

«В настоящее время в процессе мониторинга фиксируется повышение уровня радиоактивности теплоносителя первого контура на 1-м энергоблоке. Однако АЭС по-прежнему стабильно работает в пределах, установленных в технических регламентах, нормативные требования выполняются, операционная безопасность станции также обеспечивается», – цитирует министерство ТАСС.

Причиной повышения уровня радиации стало повреждение топливных стержней. На станции находится 60 тысяч топливных стержней, из которых неисправны около пяти. При этом доля допускаемого конструкцией показателя поврежденных топливных сборок составляет 0,25%, добавили в ведомстве.

Ранее французская компания Framatome информировала власти США о неизбежном радиационном риске на АЭС «Тайшань». По данным французов, китайский регулятор, чтобы не останавливать реакторы, повысил допустимые нормы более чем в два раза.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 16.06.21

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