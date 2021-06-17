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Четверг, 17 июня 2021, 16:08 мск

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Турция думает открыть военную базу в Азербайджане

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил создание турецкой военной базы в Азербайджане. Об этом он заявил в интервью газете Hurriyet.

По словам турецкого лидера, этот вопрос не выходит за рамки подписанной двумя странами Шушинской декларации. «Здесь возможно ее дальнейшее развитие, расширение», – заявил Эрдоган.

Однако, подчеркнул он, на данный момент главное – обеспечить безопасность границ. «Встреча [президента Азербайджана] Ильхама Алиева с Владимиром Путиным, как и наши переговоры, могут развить эту тему», – добавил он.

Напомним, 15 июня президенты Азербайджана и Турции подписали декларацию о союзнических отношениях. Церемония проходила в карабахском городе Шуше, который до вооруженного конфликта находился под контролем вооруженных сил Армении. По словам Алиева, важнейшими пунктами Шушинского соглашения являются сотрудничество двух стран в оборонной сфере и взаимная военная помощь.

Анкара, Наталья Петрова

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Метки / Турция

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