Турция думает открыть военную базу в Азербайджане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил создание турецкой военной базы в Азербайджане. Об этом он заявил в интервью газете Hurriyet.

По словам турецкого лидера, этот вопрос не выходит за рамки подписанной двумя странами Шушинской декларации. «Здесь возможно ее дальнейшее развитие, расширение», – заявил Эрдоган.

Однако, подчеркнул он, на данный момент главное – обеспечить безопасность границ. «Встреча [президента Азербайджана] Ильхама Алиева с Владимиром Путиным, как и наши переговоры, могут развить эту тему», – добавил он.

Напомним, 15 июня президенты Азербайджана и Турции подписали декларацию о союзнических отношениях. Церемония проходила в карабахском городе Шуше, который до вооруженного конфликта находился под контролем вооруженных сил Армении. По словам Алиева, важнейшими пунктами Шушинского соглашения являются сотрудничество двух стран в оборонной сфере и взаимная военная помощь.

Анкара, Наталья Петрова

Анкара. Другие новости 17.06.21

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