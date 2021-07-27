Китай строит в пустыне 110 шахт для межконтинентальных баллистических ракет

Китай ведет работу по строительству более сотни шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Об этом пишет The New York Times.

Газета ссылается на выводы экспертов Федерации американских ученых (Federation of American Scientists, FAS). Специалисты изучили данные с коммерческих космических спутников, получивших снимки Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

На фото американские ученые якобы увидели, как в пустыне в 100 км к юго-западу от города Хами строится около 110 объектов. Ряд отличительных признаков указывает на то, что речь идет о строительстве шахт, которые могут быть использованы для запуска межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее газета Washington Post утверждала, что китайские власти ведут строительство 119 подобных шахт на территории провинции Ганьсу. По мнению The New York Times, полученные данные могут свидетельствовать о расширении ядерного арсенала Пекина.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 27.07.21

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