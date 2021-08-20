Талибы* начали расправы над родственниками журналистов

На западе Афганистана боевики захватившего власть в стране движения «Талибан»* убили члена семьи журналиста немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle и тяжело ранили еще одного родственника. Об этом сообщается на сайте DW.

По данным медиакомпании, талибы* искали журналиста, который сейчас уже находится в Германии. Не найдя его самого, боевики схватили двух его родственников, одного из них убили, а второго серьезно ранили. Другие близкие родственники журналиста смогли спастись в последний момент и сейчас вынуждены скрываться от террористов.

Отмечается, что боевики приходили в дома родственников как минимум трех сотрудников DW. Обыски проходили в Кабуле и провинциях. В медиакомпании считают, что талибы* целенаправленно ищут журналистов.

Гендиректор DW Петер Лимбург призвал правительство Германии к решительным действиям. «Убийство родственника одного из наших сотрудников «Талибаном»* показывает, насколько опасно журналистам и их семьям находиться в Афганистане в настоящее время», – говорится в его заявлении. «Очевидно, что талибы* уже проводят операции, организованные в поисках журналистов, как в Кабуле, так и в провинциях», – добавил он.

DW в своем обращении, которое подписали и другие ведущие немецкие СМИ, призвала правительство ФРГ выдать в срочном порядке визы местным журналистам и их семьям, которые работали на немецкие издания, чтобы покинуть Афганистан.

Ранее New York Times со ссылкой на конфиденциальный документ ООН сообщила, что талибы* начали активно разыскивать афганцев, сотрудничавших с США и силами НАТО. В нем говорится, что боевики обходят дома и «угрожают убить или арестовать членов семей лиц из их списка, если те не сдадутся сами».

Напомним, что после захвата власти в Афганистане талибы* заявляли, что «война окончена и движение не будет мстить тем, кто воевал против них». Боевики также обещали, что будут уважать свободу прессы.

* движение признано террористическим и запрещено в России

Кабул, Наталья Петрова

Кабул. Другие новости 20.08.21

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