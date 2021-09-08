Полтора миллиона мексиканцев остались без света из-за землетрясения

Более 1,6 миллиона пользователей остались без электроэнергии в Мехико после землетрясения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Федеральную комиссию по электричеству.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник вечером на юго-западе Мексики в штате Герреро. После самого мощного подземного толчка следовали афтершоки меньшей силы.

Тем не менее, серьезных разрушение не последовало. Однако сообщалось об одной жертве стихии. Детали причин гибели человека не уточняются.

При этом 13% от общего числа потребителей в штатах Герреро, Морелосе и Оахаке и ​​Мехико были отключены от электросети. В настоящее время аварийные бригады устраняют последствия ЧП.

Мехико, Зоя Осколкова

Мехико. Другие новости 08.09.21

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