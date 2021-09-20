В США военный самолет упал на жилые дома

В США военный самолет потерпел крушение во время тренировочного полета. Воздушное судно упало на жилые дома. Количество пострадавших уточняется.

Авиакатастрофа произошла в городке Лейк-Уорт штата Техас, в двух километрах к северу от Объединенной резервной базы Военно-морских сил Форт-Уэрт.

По данным полицейских и пожарных служб города, несмотря на то, что при падении самолет серьезно повредил два жилых дома, по предварительной информации, никто на земле не пострадал.

Оба летчика катапультировались, их госпитализировали. У одного незначительные травмы, а второй запутался в линии электропередач, он находится в реанимации, за жизнь пилота борются врачи.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 20.09.21

Лава у порога: 5 тысяч испанцев бросили дома из-за извержения вулкана. / Зеленский перед выступлением с трибуны ООН получит от США текст с обвинением России. / Украина «попала», отказавшись от долгосрочных контрактов с Газпромом – экс-министр экономики. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»