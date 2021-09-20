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Понедельник, 20 сентября 2021, 10:48 мск

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В США военный самолет упал на жилые дома

В США военный самолет потерпел крушение во время тренировочного полета. Воздушное судно упало на жилые дома. Количество пострадавших уточняется.

Авиакатастрофа произошла в городке Лейк-Уорт штата Техас, в двух километрах к северу от Объединенной резервной базы Военно-морских сил Форт-Уэрт.

По данным полицейских и пожарных служб города, несмотря на то, что при падении самолет серьезно повредил два жилых дома, по предварительной информации, никто на земле не пострадал.

Оба летчика катапультировались, их госпитализировали. У одного незначительные травмы, а второй запутался в линии электропередач, он находится в реанимации, за жизнь пилота борются врачи.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 20.09.21

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