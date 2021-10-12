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Вторник, 12 октября 2021, 09:44 мск

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В США самолет рухнул на жилые дома

В американском штате Калифорния легкомоторный самолет рухнул на жилой квартал. Несколько человек погибли. На месте работают спасательные службы.

Авиакатастрофа произошла в городе Санти. Самолет упал на жилые дома. Вспыхнул пожар. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на соседние здания.

По меньшей мере, два человека погибли, точное число жертв пока неизвестно, на месте аварии продолжается спасательная операция. Велика вероятность, что все, кто был на борту, погибли, пишут местные СМИ.

Полиция выясняет, были ли в домах хозяева в тот момент, когда упал самолет. Управление гражданской авиации США устанавливает причины произошедшего.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 12.10.21

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