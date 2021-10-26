Под Уханем мужчина с ножом убил 7 человек

В пригороде китайского города Уханя вооруженный ножом мужчина убил семерых человек, еще один пострадавший выжил. После нападения преступник спрыгнул с моста в реку Янцзы. Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на городскую полицию.

Трагедия произошла в районе Цайдянь. 39-летний местный житель зарезал насмерть пять человек. Еще один человек получил ранения, но смог спастись, сбежав от преступника. Позже нападавший зарезал еще двух прохожих. Правоохранители устроили погоню за преступником, но тот спрыгнул с моста в реку Янцзы.

Иинформации об обнаружении тела убийцы или его поимке не поступала. Мотивы преступника пока неизвестны.

Ухань, Наталья Петрова

Ухань. Другие новости 26.10.21

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