Восемь человек погибли и десятки пострадали на музыкальном фестивале в США

На музыкальном фестивале Astroworld Festival в США произошла давка. По меньше мере восемь человек погибли, несколько десятков пострадали.

Фестиваль, организованный американским рэпером Трэвисом Скоттом, проходил в городе Хьюстон, штат Техас. Мероприятие посетили более 50 тысяч человек. В какой-то момент служба безопасности не смогла сдерживать толпу, зрители прорвали кордон и побежали к сцене.

На кадрах, опубликованных очевидцами в социальных сетях, видно, как молодые люди бегут мимо рамок металлоискателей, их безуспешно пытаются остановить полицейские. По мере продвижения толпы к сцене началась паника.

По данным начальника пожарной службы, жертвами давки стали восемь человек, еще 17 госпитализированы с различными травмами, у 11 из них была остановка сердца, при этом среди них есть дети. Более 300 пострадавших получили медицинскую помощь на месте.

В настоящее время проводится расследование. Правоохранительные органы выясняют, что послужило причиной произошедшего, а также проверяют организацию обеспечения безопасности на фестивале.

Хьюстон, Зоя Осколкова

Хьюстон. Другие новости 06.11.21

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