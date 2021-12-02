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Четверг, 2 декабря 2021, 12:06 мск

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Китайцы пять раз сдавали в полицию за вознаграждение похожего на преступника мужчину

Скриншот из соцсети Weibo

Жители китайского города Байчэн пять раз сдавали правоохранителям мужчину, который был очень похож на разыскиваемого преступника. В результате настоящего злоумышленника все-таки удалось задержать. Об этом сообщает Global Times.

В конце октября из тюрьмы сбежал преступник из Северной Кореи. Сначала за информацию о его местонахождении полиция объявила награду в 150 тысяч юаней, затем сумма вознаграждения была увеличена почти в пять раз – до 700 тысяч юаней.

В течение трех дней в полицейском участке пять раз оказывался местный житель, который внешне был очень схож со сбежавшим преступником. В соцсетях завирусилось фото мужчины, который действительно был двойником разыскиваемого злоумышленника.

Настоящий преступник, в конце концов, был пойман, а пользователи соцсетей поздравили невиновного с тем, что ему больше не придется постоянно попадать в полицию и доказывать свою непричастность к совершенным злодеяниям.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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