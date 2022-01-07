«Кто не сдастся, будет уничтожен»: президент Казахстана обратился к нации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что дал приказ открывать огонь на поражение по террористам. Об этом он заявил в ходе обращения к гражданам страны 7 января.

«Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения», – подчеркнул Токаев.

По словам президента Казахастана, властям пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, с которыми никто не намерен вести переговоры. В соучастники террористов записали негосударственные СМИ и «забугорных деятелей».

«Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость, – заявил Токаев. – Их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время... Боевики не сложили оружия, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен».

При этом президент раскритиковал работу спецслужб, «проспавших» подготовку терактов и организацию ячеек боевиков.



Глава государства сообщил, что все требования граждан, озвученные в ходе мирных протестов, были услышаны, и обещал предложить «план реформ и конкретные меры по их реализации».

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января: поводом послужил рост в 2 раза цен на топливо. Протесты переросли в беспорядки и вооруженные столкновения с силовиками.

Наиболее остро события развивались в Алматы. На сегодняшний день в городе задержано более 70 нападавших на административные здания, а также более 30 мародеров.

В МВД Казахстана сообщили о 26 ликвидированных «преступниках» и 18 раненых «террористах». Всего в ходе протестов задержали более 3 тысяч человек. Около 1 тысячи пострадали.

В столкновениях с протестующими погибли 18 силовиков, еще около 800 получили ранения.

Нур-Султан, Игорь Юров

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