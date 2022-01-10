При пожаре в Нью-Йорке погибли десять взрослых и девять детей

Девятнадцать человек, в том числе девять детей, погибли в результате пожара в жилом здании в Нью-Йорке. Еще несколько десятков человек получили различные травмы, сообщает Associated Press.

Гибель людей подтвердил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. «Сегодня мы потеряли 19 наших соседей. Это безмерная трагедия. Давайте помолимся за тех, кого мы потеряли, особенно за девять невинных молодых жизней, которые оборвались», – написал градоначальник в твиттере.

Пожар вспыхнул в 19-этажном многоквартирном доме в Бронксе. В пожарной службе уточнили, что возгорание возникло в двухуровневой квартире в апартаментах Twin Park, занимающих второй и третий этажи. Предположительно, причиной пожара стал неисправный электрический обогреватель. Дверь в квартиру была открыта, поэтому пламя быстро распространилось по зданию.

В результате 63 человека получили различные травмы – отравление дымом и ожоги. 32 пострадавших были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Власти города уже назвали этот пожар сильнейшим за последние 30 лет.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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