В Казахстане освободили киргизского джазмена, выданного за террориста

Джазовый музыкант из Киргизии Викрам Рузахунов, задержанный в Казахстане во время массовых беспорядков, отпущен на свободу, подтвердили в Госкомитете национальной безопасности Киргизии. Сейчас решается вопрос его возвращения на родину. До этого киргизские СМИ сообщили, что музыканта освободили и везут в Бишкек.

Ранее сегодня Минюст Киргизии потребовал от Генпрокуратуры республики возбудить уголовное дело в отношении сотрудников правоохранительных органов Казахстана по факту пыток Рузахунова. В сообщении ведомства говорится, что на кадрах, которые показали по государственному телеканалу Qazaqstan, отчетливо видны следы физического истязания и зафиксирован очевидный факт самооговора. Отметим, что позже ролик был удален с сайта телеканала.

Минюст заявил, что ситуация с киргизским музыкантом может быть показателем «широкомасштабного и/или систематического применения практики пыток» в отношении иностранцев, для получения бездоказательных признаний вины в совершении преступлений и якобы участия в последних событиях в Казахстане. «Отказ доступа специалистов и адвокатов к предполагаемой жертве пытки, согласно международной практике, рассматривается как попытка скрыть доказательства и следы физических истязаний и пыток в отношении лиц, которых принуждают к искусственному самооговору и заставляют признаться в совершении тяжких преступлений», – заявил Минюст Киргизии.

Накануне гостелеканал Qazaqstan показал видео признания задержанного гражданина Киргизии. Мужчина сообщил, что ему предложили 90 тыс. тенге за участие в протестах в Алматы. Он говорит, что ему купили авиабилет и предоставили жилье. Также с ним были приезжие из Узбекистана и Таджикистана. «Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал, а на следующий день решил вернуться домой, и меня задержали военные», – рассказал задержанный. Позже в мужчине узнали известного киргизского джазового музыканта Викрама Рузахунова. Его родные сообщили, что музыкант уехал в Казахстан с гастролями, после чего пропал.

Власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием Рузахунова. Глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что Рузахунов не является террористом, и потребовал освободить его.

По последним данным МВД Казахстана, в ходе беспорядков в стране были задержаны 7939 человек. Накануне ведомство сообщило о гибели 17 силовиков. Кроме того, со ссылкой на Минздрав республики появились сообщения о 164 жертвах беспорядков среди мирных жителей. Однако в ведомстве опровергли эти данные. Власти до сих пор не приводят точное число раненых и погибших.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января. Поводом послужило двукратное подорожание сжиженного автомобильного газа. Протестующие требовали снижения цен на топливо, отставки правительства и ухода из политики экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. Власти пошли на уступки, однако ситуация в стране не успокоилась – уличные протесты переросли в беспорядки, погромы и мародерство. На всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. По просьбе главы республики Касым-Жомарта Токаева в Казахстан были введены миротворцы из пяти стран – участниц ОДКБ: России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Сегодня Комитет нацбезопасности Казастана сообщил, что по состоянию на 10 января ситуация в Казахстане стабилизирована и находится под контролем. По данным ведомства, нейтрализованы очаги террористических угроз, освобождены все административные объекты, захваченные террористами в Алматы, Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе. Силовики продолжают зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков.

Бишкек, Нур-Султан, Наталья Петрова

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