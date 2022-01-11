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Вторник, 11 января 2022, 15:47 мск

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Китайские школьники получили поросят в подарок за отличную учебу

В Китае школьники, которые показали отличные успехи в учебе, получили по поросенку. Об этом сообщает портал Asia One.

Поощрить отличников решили в начальной школе в одном из бедных районов на юго-западе страны. Детям раздали 20 поросят весом от 5 до 10 кг. Кому какое животное достанется, определили с помощью жребия.

Руководство школы считает, что эта акция укрепляет связь между сельским образованием и сельской экономикой. К тому же награда воодушевит других детей на то, чтобы лучше учиться, а животные станут хорошей помощью нуждающимся семьям.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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