Китайские школьники получили поросят в подарок за отличную учебу

В Китае школьники, которые показали отличные успехи в учебе, получили по поросенку. Об этом сообщает портал Asia One.

Поощрить отличников решили в начальной школе в одном из бедных районов на юго-западе страны. Детям раздали 20 поросят весом от 5 до 10 кг. Кому какое животное достанется, определили с помощью жребия.

Руководство школы считает, что эта акция укрепляет связь между сельским образованием и сельской экономикой. К тому же награда воодушевит других детей на то, чтобы лучше учиться, а животные станут хорошей помощью нуждающимся семьям.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»