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Пятница, 14 января 2022, 11:21 мск

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Аэропорт Гонконга на месяц запретит транзит из 150 стран

Пассажиры из 150 стран не смогут транзитом посетить международный аэропорт Гонконга. Ограничение вступит в силу с 16 января и будет действовать месяц.

Как сообщается на официальном сайте воздушной гавани, приостанавливаются пассажирские перевозки и транзит для любых лиц, которые за последний 21 день посещали страны и регионы из группы A. Меры приняты «в целях контроля за распространением высококонтагиозного омикрон-штамма коронавируса».

В группу А включены более 150 государств и регионов, в том числе Россия, США, Великобритания, Австралия, Япония, Индия, Украина, Казахстан, Белоруссия.

Ранее власти Гонконга заявили, что сложившая эпидемическая ситуация указывает на возможность возникновения новой вспышки заболеваемости коронавирусом. Всего за время пандемии в Гонконге было выявлено 12 829 случаев заражения Covid-19, 213 человек скончались от последствий заболевания.

Гонконг, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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В мире, Пандемия коронавируса, Транспорт, Китай, Коронавирус из Китая,