Аккаунт премьера Австралии в китайской соцсети был взломан

Хакеры взломали страничку премьера Австралии Скотта Моррисона в соцсети WeChat. Австралийские политики считают, что к атаке причастны власти КНР, а взлом можно считать иностранным вмешательством.

Злоумышленники получили доступ и переименовали название учетной записи Моррисона как «Новая жизнь австралийских китайцев» и ее содержание представили как «Предоставление информации о жизни в Австралии для китайской общины», передает телеканал ABC.

Председатель парламентской комиссии по разведке и безопасности Джеймс Патерсон заявил, что к произошедшему имеют причастность китайские власти. Он напомнил, что WeChat принадлежит Tencent, которая является одной их самых контролируемых частных компаний в Китае.

Более того, Патерсон уверен, что соцсеть WeChat якобы используется для слежки за китайцами, проживающими за границей. «Это эффективное иностранное вмешательство в нашу демократию в год выборов», – уверен парламентарий.

Канберра, Зоя Осколкова

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