В Мексике с начала года убили пять журналистов

В Мексике застрелили журналиста Хебера Лопеса Васкеса. Мужчина стал пятым работником СМИ, убитым с начала года. Об этом сообщил Milenio TV прокурор штата Оахака Артуро Пеимберт.

Предполагаемых убийц удалось найти по горячим следам. Журналист был застрелен в районе Эспиналь Салина-Крус, когда садился в свой автомобиль. Подозреваемых задержали и заключили под стражу.

С начала года это уже пятое убийство представителя СМИ в стране. Журналисты организовали массовые акции протеста в 40 городах. Они требуют обеспечения безопасности и расследования преступлений, совершенных в отношении работников прессы.

Мексика давно находится среди лидеров по числу нарушений в отношении журналистов. За три года правления действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора зарегистрировано 29 убийств работников СМИ. При этом 99% подобных дел не доводятся до конца, либо виновным удается избежать наказания.

Мехико, Зоя Осколкова

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