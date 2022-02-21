Американка перепутала беременность с коронавирусом

Жительница США чувствовала постоянную усталость и поэтому решила, что заразилась коронавирусом. Исследование показало, что женщина находится на позднем сроке беременности. Об этом сообщает Today.

36-летняя Джо Энн МакКаскер проживает в городе Энглвуд, штат Нью-Джерси. В последнее время женщина чувствовала постоянно усталой, она подумала, что заразилась Covid-19, и обратилась к врачу.

Выяснилось, что Джо беременна, при этом у нее наблюдается редкая патология – приращение плаценты. По словам медиков, плацента проросла сквозь нижнюю часть матки и задела основные кровеносные сосуды и мочевой пузырь.

В результате женщина родила ребенка на месяц раньше срока. Ее сын провел несколько дней в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Мать пребывала в это время в реанимации, женщина была настолько слабой, что не могла держать малыша на руках. В настоящее время жизни матери и ребенка ничего не угрожает, они проходят реабилитацию.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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