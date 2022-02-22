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Вторник, 22 февраля 2022, 16:09 мск

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ЕС готовит санкции против 350 россиян за признание независимости ЛДНР

Фото: ec.europa.eu

Евросоюз обсуждает включение в пакет антироссийских санкций ограничения для 350 граждан РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на официальных лиц. По данным агентства, в списке могут оказаться депутаты Госдумы.

Отдельных граждан и компании ждут экономические ограничения, а признанные Россией независимыми Луганскую и Донецкую народные республики – запрет на торговлю с Европой. Для введения санкций в действие необходимо одобрение стран – членов ЕС.

Новые ограничения станут ответом Европы на решение России признать независимость ДНР и ЛНР, принятое накануне. Великобритания уже анонсирована первую партию ограничений, которые «очень сильно ударят по России». А Минэкономики ФРГ получило указание отозвать доклад по обеспечению энергобезопасности, чтобы приостановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2».

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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