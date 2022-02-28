ЕС согласовал поставки оружия на Украину

Страны Евросоюза согласовали поставки вооружений, в том числе летальных, на Украину. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что вместе с оружием Киеву отправят груз нелетальной помощи.

«Мы решили использовать наши возможности для поставок вооружений – летальных вооружений, летальной военной помощи – украинской армии на сумму в 450 млн евро и еще на 50 млн евро грузов нелетальной помощи», – цитирует Борреля «Интерфакс».

Главы МИД стран ЕС договорились, что грузы будут проходить через Польшу. Вскоре министры обороны стран ЕС соберутся и обсудят, как их помощь будет использоваться на Украине.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС облегчит процесс доставки военной помощи Украине. Германия готова отправить на Украину тысячу противотанковых ракет и 500 «Стингеров» для защиты от российских войск.

ЕС договаривается об экстренной помощи Киеву в связи с военной операцией, начатой Москвой 24 февраля. президент РФ Владимир Путин объявил, что российские войска отправились в Донбасс с целью «демилитаризации и денацификации Украины».

Москва, Наталья Рязанова

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