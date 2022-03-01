Британия отказалась обеспечить бесполетную зону над Украиной

Великобритания не сможет обеспечить бесполетную зону над Украиной. Об этом завил премьер-министр Борис Джонсон.

Дело в том, что обеспечение бесполетной зоны над Украиной приведет к прямому столкновению с Россией. «Последствия такого шага будет сложно контролировать», – передает слова главы британского правительства The Guardian.

Джонсон подчеркнул, что неправильно было бы думать, что Великобритания может исправить ситуацию на Украине военными средствами. По мнению британского премьера, кризис между Москвой и Киевом приведет к переоценке способов обеспечения безопасности в Европе.

Ранее руководство НАТО отказалось устанавливать бесполетную зону над Украиной, опасаясь допустить прямого конфликта альянса с Россией. Об этом сообщил замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи. Блок также не стал направлять на украинскую территорию своих военнослужащих.

Лондон, Зоя Осколкова

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