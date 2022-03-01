российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 марта 2022, 16:38 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Британия отказалась обеспечить бесполетную зону над Украиной

Великобритания не сможет обеспечить бесполетную зону над Украиной. Об этом завил премьер-министр Борис Джонсон.

Дело в том, что обеспечение бесполетной зоны над Украиной приведет к прямому столкновению с Россией. «Последствия такого шага будет сложно контролировать», – передает слова главы британского правительства The Guardian.

Джонсон подчеркнул, что неправильно было бы думать, что Великобритания может исправить ситуацию на Украине военными средствами. По мнению британского премьера, кризис между Москвой и Киевом приведет к переоценке способов обеспечения безопасности в Европе.

Ранее руководство НАТО отказалось устанавливать бесполетную зону над Украиной, опасаясь допустить прямого конфликта альянса с Россией. Об этом сообщил замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи. Блок также не стал направлять на украинскую территорию своих военнослужащих.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

«Возвращение в семью народов»: бизнесмен Пригожин обозначил цель РФ на Украине / «Разоренная и раздираемая противоречиями»: США повторяют на Украине афганский сценарий / Ученый совет УрФУ выразил солидарность жителям ДНР и ЛНР и обещал выделить матпомощь студентам из республик / «Тактика выжженной земли»: США добиваются затяжной кровопролитной войны – до последнего украинского солдата / Спикер парламента Сербии: Запад заинтересован втянуть Украину и Россию в войну / Евгений Пригожин одним из первых в Петербурге вывесил флаг Республик Донбасса на своем офисе / Побед у Киева нет: Суконкин раскрыл фейки украинских СМИ / В Екатеринбурге задержали участников антивоенного пикета (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Европа, Украина,