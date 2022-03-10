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Четверг, 10 марта 2022, 15:16 мск

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Желающим уехать на Украину жителям Сингапура пригрозили тюрьмой

Фото: Pixabay

Власти Сингапура напомнили об уголовной ответственности для тех, кто собирается присоединиться к участию в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает газета Straits Times со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел страны.

Согласно закону, для жителя Сингапура ведение войны, попытка ведения войны или подстрекательство к ведению войны против правительства любой державы, с которой Сингапур не находится в состоянии войны, является уголовным преступлением, за которое грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного, и денежного штрафа.

При этом правительство Сингапура призвало Россию «прекратить военные действия и уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины».

Вместе с тем, полиция принимает меры для охраны общественного порядка в связи с возможными несанкционированными акциями. Кроме того, иностранцам, которые находятся в Сингапуре, напомнили о необходимости соблюдать местные законы. Нарушители могут лишиться визы или разрешения на работу.

Тем, кто желаем помочь украинцам, посоветовали действовать законными методами, например, обратиться в благотворительные организации, которые собирают гуманитарную помощь для поддержки жителей Украины.

Сингапур, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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