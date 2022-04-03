Польша готова разместить на своей территории американское ядерное оружие

Польша готова разместить на своей территории американское ядерное оружии. Об этом заявил вице-премьер и председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны республики Ярослав Качиньский

«Если бы американцы попросили нас разместить американское ядерное оружие в Польше, мы были бы открыты для этого. Это значительно усилило бы сдерживание Москвы», – заявил он в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag (цитата по РБК).

Качиньский отметил, что пока этот вопрос не затрагивался, а инициатива должна исходить от американцев.

Вице-премьер также призвал к открытию нового командного центра НАТО в Польше, например такого, как в Брюнсюме (Нидерланды), откуда планируются и ведутся совместные операции Североатлантического альянса. «Это было бы четким сигналом для Москвы», – заявил Качиньский.

Варшава, Светлана Антонова

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