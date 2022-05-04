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Среда, 4 мая 2022, 16:58 мск

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Впереди ЕС: Лондон объявил о новых санкциях против России

Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о введении новых антироссийских санкций. В частности, персональные ограничения объявлены против СМИ и их сотрудников, объявлен запрет британским специалистам оказывать помощь российским компаниям. Речь идет о бухгалтерских и управленческих услугах, а также сфере PR.

«Новые меры означают, что российские предприятия больше не смогут пользоваться британскими бухгалтерскими, управленческими и PR-услугами мирового класса, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах», – сообщается в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

По словам главы МИД Великобритании, новые санкции коснутся также тех, кто стоит за «порочной дезинформационной кампанией», в том числе RT и Sputnik онлайн. В числе работников медиа Лондон включил в «черные списки» вице-президента «Роснефти», телеведущего Михаила Леонтьева, сотрудницу ВГТРК Наили Аскер-заде и военного корреспондента канала «Россия» Евгения Поддубного.

Согласно сообщению правительства Великобритании, под санкции также попали непосредственно ВГТРК, а также ресурс «Инфорос» и другие. Личные ограничения вводятся в отношении помощника президента РФ Максима Орешкина, замминистра обороны Николай Панков, директора музея ВОВ Александра Школьника и ряда других граждан РФ.

По данным британского МИДа, всего под санкциями в этой стране находятся 1,6 тысячи россиян и компаний из РФ.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз сегодня, 4 мая, представит шестой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине, ограничения будут касаться ряда отраслей, в том числе возможно нефтяное эмбарго и запрет для оказания ряда услуг российским компаниям. Рестрикции планируется ввести в ближайшие дни.

Лондон, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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